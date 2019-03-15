كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرجاء احتجاجات مسيرات العودة بسبب التصعيد في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أنها قررت تأجيل فعاليات اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بسبب التطورات الميدانية في القطاع، عقب التصعيد الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه "تقديراً للمصلحة العامة قررت تأجيل فعالياتها المقررة هذا اليوم بشكل استثنائي، حرصاً على أبناء الشعب الفلسطيني واستعداداً لمليونية الأرض والعودة في الـ30 من مارس (آذار) الحالي".

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وأضافت الهيئة في بيان لها، "نؤكد لأبناء شعبنا استمرار المسيرات وعدم تراجعها، والسعي الدؤوب من أجل تحقيق أهداف المسيرات المتمثّلة في العودة وإنهاء الحصار الظالم".

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة قد أعلنت عن انطلاق الاستعدادات لمليونية في كافة تواجد الشعب الفلسطيني، في فلسطين والشتات، بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة نهاية مارس(آذار) الجاري.

وشهد قطاع غزة ليلة ساخنة، بعد قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة، بعشرات الصواريخ، رداً على إطلاق صاروخ من غزة على تل أبيب.