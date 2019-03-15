كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يرد على مجلس الشيوخ بكلمة واحدة: "فيتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة واحدة "فيتو"، بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك.

ووافق مجلسا النواب والشيوخ على مشروع قانون لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية، ما يعني إحالته إلى الرئيس ترامب، الذي يبدو أنه كما يشير في تغريدته، لن يُوقع المشروع لتحويله إلى قانون، ولكنه سيستخدم بدل ذلك صلاحية الاعتراض لرفض إجراء الكونغرس.