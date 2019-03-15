كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لافروف يلتقي نائب رئيس الوزراء الجزائري في موسكو الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف يلتقي يوم 19 مارس الجاري، في موسكو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وقالت الناطقة "يوم التاسع عشر من مارس تجري مباحثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري".

وأشارت إلى أن موسكو تأمل خلال اللقاء الحصول على معلومات من "المصدر الرسمي" حول الوضع هناك بعد تأجيل الانتخابات.

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وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير، شباط الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قبل أيام، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل 2019.

ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه.