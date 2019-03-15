كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوساطة مصرية... وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قناة عبرية إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، صباح اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، بعد ليلة دامية، استهدفت إسرائيل خلالها أكثر من 100 موقع داخل القطاع.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، نحو 100 هدف في أنحاء قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق صاروخين من داخل القطاع باتجاه مدينة تل أبيب.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له صباح اليوم الجمعة: "شنت هذه الليلة طائرات ومروحيات حربية وقطع طائرة تابعة لجيش الدفاع سلسلة غارات على نحو 100 هدف إرهابي تابع لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

وأضاف: "من بين هذه الأهداف الإرهابية تم استهداف مركز مكاتب مقر الضفة التابع لمنظمة حماس الإرهابية في حي الرمال بوسط مدينة غزة. يعتبر هذا المقر مسؤولا عن توجيه الناشطين الإرهابيين من منظمة حماس في الضفة عن طريق قيادة العمليات التخريبية، وبناء الشبكات الإرهابية ونقل الأوامر للعمليات التخريبية ونقل الأموال وتقديم الرد اللوجستي بهدف تنفيذ العمليات التخريبية ضد إسرائيل ومواطنيها".

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، ادى الى إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.

وقال الدكتور محمد أبو هلال، مدير الاستقبال والطوارئ في المستشفى الأوروبي بقطاع غزة، إن حالة المواطنة خطيرة جدا، وهي حامل، فيما وصفت إصابة زوجها بالخطيرة أيضا. وذلك بحسب وكالة "سما".