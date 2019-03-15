شاهد.. لحظة اعتقال أحد المشتبهين بالهجوم على المسجدين في نيوزيلندا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو اعتقال أحد الأشخاص، الذين أطلقوا النار على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

ويبين الفيديو قيام رجلي شرطة مسلحين بإخراج مشتبه به في الهجوم على المسجدين من السيارة وألقياه على الرصيف.

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وقد وقع الهجوم في صباح يوم الجمعة، إذ تم إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش. وأسفر الهجوم عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 على الأقل.

وأطلق النار في أحد المسجدين المواطن الأسترالي برينتون تارانت. وصور بثا مباشرا للهجوم عبر الإنترنت. وعرف الرجل بآرائه اليمينية المتطرفة.

وقد تم احتجاز 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الهجوم.