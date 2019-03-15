كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدرج 8 شخصيات روسية على قائمة عقوباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة قائمة عقوباته ضد روسيا، لتضم 8 شخصيات روسية بينها مسؤولون أمنيون، وذلك على خلفية استفزاز أوكرانيا في مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد، وبين الشخصيات التي تم إدراجها في العقوبات، قائد قوات الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية، وقائد قوات حرس الحدود في القرم.

وأرجع الاتحاد فرض العقوبات هذه لحادث مضيق كيرتش في 25 نوفمبر الماضي، حيث احتجز خفر السواحل الروسي 3 سفن حربية أوكرانية، واعتقل طواقمها بعد أن انتهكت المياه الروسية.