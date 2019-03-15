كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أردنيين في هجوم إرهابي على مساجدين بنيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عن إصابة أردنيين في الهجوم الإرهابي، الذي طال اليوم الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقالت الخارجية في بيان: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين من بين المصابين في الحادث الإرهابي".

وأضافت: "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة، وذلك للاطمئنان على حالة الجرحى والوقوف على احتياجاتهم".

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.