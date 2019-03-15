كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن ناشطة حقوقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب البرلمان الأوروبي، إيران بإطلاق سراح المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، المعتقلة في طهران، والتي حكم عليها الأسبوع الجاري بالسجن.

وصوت النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ بفرنسا، لصالح نص "يطلب مرة أخرى من الحكومة الإيرانية الإفراج فوراً ودون شروط عن الحائزة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر للعام 2012، نسرين سوتوده".

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واعتبر البرلمان الأوروبي أن "المحاكمة والإدانة غير العادلتين لسوتوده، تشكلان تنكراً خطيراً للعدالة".

وأعلن زوج المحامية، أنها حكمت بالسجن 10 سنوات إضافية، "لتحريضها على الفجور"، مع 148 جلدة، لأنها حضرت إلى المحكمة دون ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران في الأماكن العامة.

وطالب النواب الأوروبيون، كذلك "السلطات الإيرانية بإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المحتجزين والمدانين لممارستهم حق التعبير عن الرأي والاجتماع".