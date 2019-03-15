كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب أردوغان يكشف السبب الرئيسي للهجوم الإرهابي على المساجد بنيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ممثل الرئيس التركي، إبراهيم كالين، اليوم الجمعة، على الحادث الإرهابي الذي ضرب مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وكتب كالين على صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي النازي في كرايست تشيرش ورحم الله من ماتوا اليوم".

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وأضاف قائلا: "هذا الهجوم الجبان يبين كيف أن الخطاب المعادي للمسلمين والكراهية يؤديان إلى القتل حيث ينبغي على العالم أن يكسر صمته عن الكراهية والإسلاموفوبيا".

وأدى الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا إلى مقتل 40 شخصا وجرح 20 آخرين.

وتناقلت وسائل الإعلام أن أحد منفذي الهجوم أسترالي من اليمين المتطرف ولاحقاً ظهرت معلومات عن شخصيته: وهو من مواليد مدينة غرافتون الأسترالية، الواقعة في ولاية ويلز الجديدة الجنوبية، ويسمى برينتون تارانت.