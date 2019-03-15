كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تحول مركز ضباط الشرطة بصنعاء لـ"نادي سام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حولت مليشيا الحوثي الانقلابية نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة صنعاء، إلى مشروع استثماري خاص يديره أحد القيادات المنتمية لها.

وغيرت الميليشيا الانقلابية نشاط النادي الذي كان مخصصاً لضباط القوات المسلحة إلى مشروع استثماري ترفيهي حمل اسم "نادي مدينة سام الترفيهي"، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الخميس.

ويأتي الاستيلاء على نادي الضباط ضمن جملة المنشئات الحكومية التي سطت عليها الميليشيا منذ انقلابها وحولتها إلى ملكية خاصة بأسماء قياداتها في العاصمة صنعاء.