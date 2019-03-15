كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات وكولومبيا تتفقان على إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت دولة الإمارات وكولومبيا، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين لحاملي جوازات السفر العادية.

وقع الاتفاقية وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائبة وزير خارجية كولومبيا لوز ستيغا هارا، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما في إطار زيارة سموه الرسمية إلى كولومبيا.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونائبة وزير خارجية كولومبيا العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال غداء عمل أقامته معاليها تكريماً لسموه والوفد المرافق له.

وفي الختام عقد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع لوز ستيغا هارا، أكد خلاله أن لقاءه مع نائبة وزير خارجية كولومبيا شهد مباحثات مثمرة وبناءة، حيث تم التطرق إلى العديد من مجالات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقال إن "علاقة دولة الإمارات بجمهورية كولومبيا في تطور مستمر حيث تشمل العديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار والثقافة".

وأضاف أنه "يمكن لهذه العلاقة بأن تتوسع لتشمل التعاون في مجال الغذاء وقطاع الخدمات والسياحة".

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وأكد تضامن دولة الإمارات مع جمهورية كولومبيا ضد محاربة التطرف والإرهاب.

وفي هذا السياق أشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن دولة الإمارات أدانت بشدة الهجوم الانتحاري الذي حدث مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي داخل فناء أكاديمية شرطة "سانتاندر" العامة في العاصمة بوغوتا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع حكومة كولومبيا وأهالي وذوي الضحايا.

وتابع بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات قد حظيت مؤخراً بفرصة استضافة برنامج اللغة الإسبانية الذي وفرته الحكومة الكولومبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع جامعة "روزاريو" متقدماً بالشكر للجهات الكولومبية التي ساهمت في التنسيق لهذا البرنامج.

كما شكر الشيخ عبدالله بن زايد جمهورية كولومبيا على تأكيد المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي حيث أكد دعم الدولة لمشاركة جمهورية كولومبيا عن طريق توفير الخبرات اللازمة لها.

وقال إن "هناك حوالي 4000 مواطن كولومبي يعيشون في دولة الإمارات ويساهمون في دعم العملية التنموية والاقتصادية للبلاد".

من جانبها رحبت نائبة وزير خارجية كولومبيا لوز ستيغا هارا بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشادت بحرص دولة الإمارات على المضُي قدماً نحو تطوير علاقتها مع كولومبيا في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين، حضر اللقاء سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس.