رسميا.. الجامعة تحدد موعد بيع تذاكر مباراة المغرب والأرجنتين وهذه أثمنتها

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي الودية أمام الأرجنتين، ابتداءا من يوم الإثنين المقبل، عبر مجموعة من نقاط البيع وموقعها الإلكتروني، والتي ستجرى يوم 26 مارس الجاري، في ملعب “ابن بطوطة” بمدينة طنجة.

وعلى عكس ما كان متوقعا، فإن أثمنة التذاكر تبقى في المتناول، ولم تختلف تسعرتها عن المباريات الأخيرة التي يخوضها المنتخب المغربي، وتتراوح ما بين 30 درهم للدرجة الرابعة، 100 درهم للدرجة الثالثة، 150 درهم الدرجة الثانية، 200 درهم للدرجة الأولى، و500 درهم لـ”البريميوم”.

وذكر بلاغ للجامعة أن هذه التذاكر سيتم بيعها في نقاط البيع التالية:

مدينة طنجة :

• الملعب الكبير بمدينة طنجة (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• عصام سبور (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك).

• عصبة الشمال لكرة القدم (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

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مدينة الدار البيضاء:

• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

مدينة الرباط :

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك و نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

أما بخصوص فترة بيع التذاكر وفتح الشبابيك، فستتم عبر فترتين، صباحية ومسائية، الأولى ستنطلق من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، والثانية من الساعة الثانية بعد الزوال، إلى السابعة مساء.

وتؤكد الجامعة، بالنسبة للأشخاص الراغبين في اقتناء التذاكر، على ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع، وكذا ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.