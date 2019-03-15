بعد الأساتذة المتعاقدين عاملات النظافة وحراس الأمن المدارس يعتصمون أمام الأكاديميات 

يستعد حراس الأمن وعاملات النظافة بجهة بني ملال خنيفرة، للإعتصام الإتنين المقبل 18مارس، أمام الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، إحتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم العالقة منذ أشهر.

وفِي بيان لهم، عبر المكتب الجهوي لحراس الأمن وعاملات النظافة، أنه أمام الوضع الكارثي الذي يعيشونه بمختلف مدن الجهة، قرروا التصعيد في إحتجاجاتهم، حيث أنهم لم يتوصلو بمستحقاتهم لأزيد من 5 أشهر.

وفِي نفس البلاغ، أكد حراس الأمن أن “هذه الخطوة تأتي بعد التنصل للوعود السابقة الذي تلقوها من طرف السلطات لحل مشكل المستحقات العالقة خلال إحتجاجات سابقة”.

ويأتي إحتجاج هذه الفئة لتنضاف للغليان الذي يعرفه قطاع التعليم بالمغرب بعد إحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، والتي لازالت مستمرة للأسبوع التاني على التوالي، و الإضراب الوطني التي تخوضه 5 نقابات تعليمية.