الفيفا يقترب من زيادة عدد منتخبات مونديال 2022

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يدرس بشكل جدي زيادة عدد منتخبات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 القادم في قطر، مع إدخال دول أخرى للتنظيم المشترك مع هذا البلد، ومن المرتقب ان يتخذ أولى القرارات بهذا الخصوص في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب وكالة “رويترز” الدولية، بناء على مصادرها الخاصة، فإن “الفيفا” لا يستبعد أبعدا الزيادة في عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بدلا عن 32 انطلاقا من النسخة القادمة، كما أنه يدرس البلدان التي يمكنها مساعدة قطر في التنظيم.

ومن المرتقب أن ينهي الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى اللجنة القطرية المنظمة للمونديال، مشوارتهم الأولى مع نهاية الأسبوع الجاري، خلال عمومية الاتحاد الدولي في ميامي الأمريكية، على أن يتم اتخاذ أولى الخطوات في الجمعية العمومية القادمة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، شهر يونيو القادم.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية خطة الفيفا، لكن في ظل المساندة لهذه الخطة من خارج القارة العجوز، أوضح المصدر أن اليويفا ربما يكون منفتحًا أمام حلول أخرى.