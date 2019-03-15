بالفيديو .. مقتل وإصابة أكثر من 90 مسلم في الحادث الإرهابي على مسجد بنيوزيلاند

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت صحيفة "دايلي ميل" العلومات الأولى عن سفاح مذبحة "مسجد نيوزيلاند" التي أسفرت عن مقتل 70 على الأقل، بينهم أطفال، مع إحتمالية زيادة عدد الضحايا.

وأكدت الصحيفة أن السفاح "رجل أبيض" أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاما.

وعلى حسابه على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عرف السفاح نفسه بإسم "برينتون تارانت"، وقد قام بإستخدام خاصية البث الحي "live" لتوثيق جريمته البشعة داخل المسجد أثناء تأدية المصليين لصلاة الجمعة اليوم 15 مارس 2019.

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وظهر في البث السفاح مرتديا ملابس القتال، واستخدم أثناء المجزرة 3 رشاشات، وبدأ بفتح النار على المصليين باية من باب الدخول للمسجد.

ويذكر أن المجزرة البشعة تمت في مسجد النور بشارع دينز في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلاند.

وعن السفاح "برينتون تارانت"، هو يميني متطرف كان ينشر دائما صورا لبندقية على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد نشر بيانا قبل إرتكابه المجزرة بساعات.