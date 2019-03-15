بالفيديو .. رئيسة وزراء نيوزيلاند تتخذ إجراءات صارمة بعد الحادث الإرهابي على المسجدين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد الحادث البشع الذي قام به الإرهابي الأسترالي على المسجدين في كرايتس تشيرش، رفعت رئيسة وزراء نيوزيلاند جاسيندا أرديرن درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى، كذلك رفعت درجة التأهب والحذر في المطارات.

أكدت أرديرن أن الهجوم إرهابي مع سبق الإصرار والترصد، ودعت إلى أخذ الحيظة عند الذهاب إلى المساجد.

وكتبت رئيسة نيوزيلاند على حسابها على تويتر: "يوم أسود تعيشه نيوزيلاند، الكثير من الأشخاص المتضررين مما حصل اليوم سيكونون من اللاجئين والمهاجرين، إن نيوزيلندا هي موطنهم"، مؤكدة أن هذا حادث إرهابي شنيع.

وبعض القبض على 4 أشخاص من المشتبه تورطهم في الحادث، قالت أرديرن أن أيّ من المشتبه بهم على قوائم مراقبة الأمن أو الإرهاب.

ويذكر أن الإرهابي منفذ الهجوم، مواطن أسترالي يميني متطرف، عمره 28 عاما، وقام بتنفيذ الهجوم وحده، وقام بتصوير الهجوم بخاصية البث المباشر على حسابه على تويتر.