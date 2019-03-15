أردوغان يفتتح أكبر مستشفى في أوروبا والثالث عالمياً في أنقرة

الخليج 365/ بغدادافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة أنقرة، مستشفى "بيلكنت" الذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث على مستوى العالم.

ويضم المستشفى 3 آلاف و633 سريراً، و131 غرفة عمليات، إضافة إلى 904 عيادات خارجية. كما يتميز بقدرته اليومية على استقبال 30 ألف مريض، و8 آلاف حالة طوارئ. وسيحتوي مستشفى «بيلكنت» على أكبر معمل (طبي) في تركيا، علاوة على منطقتين لهبوط وإقلاع المروحيات.



وفي خطابه بحفل الافتتاح، وجه أردوغان التهنئة بيوم الطب الذي تحتفل به تركيا في 14 مارس/ آذار من كل عام، وقال إن العاملين في المجال الطبي يحظون بمكانة عالية طوال أيام العام. وأشار أردوغان أن مدينة أنقرة هي المدينة الطبية التاسعة التي تفتتح في تركيا، بعد المدن الطبية في يوزغاط، ومرسين، وإسبرطة، وأضنة، وقيصري، وإلازيغ، وإسكيشهير، ومانيسا. وقال إن القدرة الاستيعابية لتلك المدن الطبية مجتمعة تصل إلى 12 ألف و100 سرير، وتضم ألفين و831 عيادة، وألف و999 سرير عناية مركزة، و410 غرفة عمليات.

وأضاف الرئيس التركي أن عمليات الإنشاء مستمرة لبناء مستشفى مدينة «إتليك» الطبية بأنقرة، معلنا أنه سيتم افتتاحه بنهاية العام المقبل، وستتجاوز قدرته الاستيعابية 3 آلاف و300 سرير. كما أعلن أردوغان أنه سيتم إنشاء وادي صحي ومنطقة لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بعلوم الحياة، في المنطقة المحيطة بمدينة أنقرة الطبية.



