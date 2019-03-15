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اصابة اردنيين وسعودي في هجوم نيوزيلندا

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الخليج 365/ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن إصابة أردنيين في الهجوم الإرهابي الذي طال اليوم الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، فيما اشارت الى اصابة مواطن لها ايضا.

وقالت الخارجية الاردنية في بيان، إن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين من بين المصابين في الحادث الإرهابي".

وأضافت أن "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة، وذلك للاطمئنان على حالة الجرحى والوقوف على احتياجاتهم".



من جانبها قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن "أحد مواطنيها أصيب بحادثة اطلاق النار بمسجد في نيوزلندا"، مشيرا الى أن "اصاباته كانت طفيفة وقد تلقى العلاج".

ودعت الخارجية السعودية، رعاياها الى "أخذ الحطية والحذر".

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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