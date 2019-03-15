الأردن يؤكد إصابة 2 من مواطنيه في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الإسعاف في محيط الهجوم على مسجد بنيوزيلندا
أكدت الحكومة الأردنية إصابة اثنين من مواطنيها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية وأسفر عن مقتل نحو 49 شخصا.
وقال السفير سفيان القضاة، مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين اثنين من بين المصابين في الحادث الإرهابي.
وأوضح أن الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية تتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة هناك للاطمئنان على حالة المصابين واحتياجاتهما، ومتابعة التحقيقات حول الحادث.
واستنكرت السلطات الأردنية الحادث الإرهابي، مؤكدة موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب، وأدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي بأشد العبارات.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا اردرن إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، وأكدت، خلال مؤتمر صحفي، أنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايستشيرش.
وأضافت أن "هذا من أسوأ الأيام التي مرت على بلادها، وأن ما حدث في مدينة كرايستشيرش هو عمل عنف غير مسبوق".
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