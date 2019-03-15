عاجل.. بن راشد يُطلق دعوة هامة بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي

قدم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي لنيوزيلندا وأهالي الضحايا في تفجير مسجدين بمدينة كرايستشيرش. وقال في تغريدة تابعها "الخليج 365": "في يوم سلام كيوم الجمعة وفِي مكان عبادة كالمسجد شهدنا أبشع جريمة كراهية دينية راح ضحيتها ٤٩ من المصلين تعازينا لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا ولكافة المسلمين وباسمي وباسم بلدي التي خصصت عاما كاملا للتسامح ندين ونعرب عن عميق حزننا وندعوا العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان".

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