مفاجآة.. مُنفذ حادث نيوزيلندا عرض صور الأسلحة قبيل تنفيذ المجزرة (صور)

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي صورا لأسلحة استخدمها مطلق النار على مسجد مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا. وتظهر الصور صندوق سيارة مطلق النار وبه أسلحة أوتوماتيكية، فيما ظهر المتهم بمقطع فيديو مصور قبيل دخوله المسجد وتنفيذه المجزرة بحق المصلين.

وتداول نشطاء أيضا مشاهد مباشرة على الانترنت، تظهر لحظة قبض الشرطة على أحد منفذي الهجوم الدموي على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلاندا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفق ما أفادت به الاحصائيات الأولية الرسمية.

ويظهر في مشاهد فيديو اعتراض إحدى سيارات الشرطة لسيارة مطلق النار بعد هروبه من موقع الهجوم بلحظات. وذكرت وسائل إعلام أن مطلق النار مواطن أسترالي يميني متطرف، كان ينشر بشكل متكرر على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبندقيته وعليها بعض العبارات المتطرفة.