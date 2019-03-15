منفذ حادث نيوزيلندا يدعو لمتابعة أحد حسابات التواصل الاجتماعي

دعا أحد منفذي الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا، اليوم الجمعة، إلى متابعة أحد حسابات التواصل الاجتماعي على موقع تويتر.

وذكر موقع "pastemagazine"، أن منفذ الهجوم قام بتصوير مقطع بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عملية قتله للعشرات داخل المسجدين وخلال المقطع دعا المشاهدين إلى الاشتراك بحساب يدعى "PewDiePie".

من جانبه، أصدر صاحب حساب "PewDiePie" بيانا بشأن حادث إطلاق النار، وقدم تعازيه للضحايا وعائلاتهم وأكد استياءه من إشارة منفذ الهجوم إلى حسابه.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد أعلنت، اليوم الجمعة، مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش.

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وأكدت أردين أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

بدورها، أهابت شرطة نيوزيلندا بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر. وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: "في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا".

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال صلاة الجمعة، وخلف 40 قتيلا وعشرات المصابين، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 مشتبه بهم على خلفية الهجوم.