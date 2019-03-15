نائب أردوغان يكشف سبب حادث نيوزيلندا الإرهابي

علق ممثل الرئيس التركي، إبراهيم كالين، اليوم، على الحادث الإرهابي الذي ضرب مسجدين في نيوزيلندا.

وقال: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي النازي في كرايست تشيرش ورحم الله من ماتوا اليوم".

وتابع: "هذا الهجوم الجبان يبين كيف أن الخطاب المعادي للمسلمين والكراهية يؤديان إلى القتل حيث ينبغي على العالم أن يكسر صمته عن الكراهية والإسلاموفوبيا".

وارتفعت حصيلة المذبحة الإرهابية على مسجدين فى نيوزيلند شنها مهاجر استرالى إلى 49 قتيلا و 48 مصابا بأعيرة نارية بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايس تشيرش.