الإمارات تُدين إطلاق النار على مسجدين تسبب بسقوط أبرياء

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأدانت دولة الإمارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.
وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله ..معبرة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وسقط 88 قتيلاً وجريحاً على الأقل بإطلاق نار في مسجدين في نيوزيلاندا.
وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن "أحد المهاجمين يبلغ من العمر 28 عاما، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص على خلفية إطلاق النار في مسجدين.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، إن منفذ الهجوم في نيوزيلندا مواطن أسترالي.
فيما دعا مفتي أستراليا ونيوزيلاندا الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس
وتقول المعلومات إن "منفذ الهجوم في نيوزيلندا "إرهابي متطرف يميني وعنيف"
وعثرت الشرطة على متفجرات في مركبات اعترضتها كما أعلنت على عثورها على عبوات ناسفة بعد إطلاق النار في كرايست تشيرش.
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