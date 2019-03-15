الإمارات تُدين إطلاق النار على مسجدين تسبب بسقوط أبرياء

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأدانت دولة الإمارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله ..معبرة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.