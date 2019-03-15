سفارة أبوظبي لدى نيوزيلندا: طلاب الإمارات جميعهم بخير

أعلنت سفارة دولة الإمارات لدى نيوزيلندا ، اليوم الجمعة، أنه "تم التواصل مع طلاب الإمارات وجميعهم بخير".

وبينت وفقاً لما نشرته وكالة الانباء الرسمية الإماراتية "وام"- تابعها "الخليج 365" - "وتم تنبيههم بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال هذه الظروف الاستثنائية ".

وخصصت السفارة رقم الهاتف 006448302949 للحالات الطارئة أو الإتصال على رقم الطوارئ النيوزيلندي 111

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأدانت دولة الإمارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وارتفعت حصيلة الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، و48 جريحاً.

ووفق متابعة "الخليج 365"، لمؤتمر صحفي لمفوّض الشرطة حول المجزرة في المسجدين، ذكر أن الهجوم على المسجدين كان مخططا له بشكل جيد

وتابعت الشرطة، "لم يكن لدينا أي معلومات أمنية عن منفذي هجوم المسجدين"، مشيرة إلى أن "إجراءات أمنية مشددة على كافة المساجد، وليس هناك أي تهديدات أخرى بعد هجوم المسجدين".

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وكشفت الشرطة "اعتقال 3 أشخاص كان بعضهم مسلح إثر هجوم المسجدين".

وأدانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، قائلة:"ما حصل في دولتنا المسالمة لا يمكن وصف الهجوم إلا بالإرهابي، وتم تفكيك متفجرات في سيارات المشتبه بهم".

ورفعت السلطات حالة التأهب الأمني في نيويلندا إلى "عال"

وبث المهاجم الأسترالي بيانا من 37 صفحة حول اعتداءاته، وسط أنباء عن إطلاق نحو 100 طلقة نارية خلال الهجوم على المسجدين.

وذكرت المصادر، أن "الهجوم على المسجدين استمر 17 دقيقة وبُث على مواقع التواصل، ولم يكن أي من المشتبه بهم على قوائم الأمن والإرهاب

وأعلنت السلطات أنه يوم أسود في تاريخ نيوزيلندا

ودعت الجاليات المسلمة في أستراليا للتهدئة بعد هجوم نيوزيلندا

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله ..معبرة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.