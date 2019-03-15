شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين إلى جانب نيوزيلندا في جهودها لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على موقفها الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.