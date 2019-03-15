شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الاعتداءين على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كرايست تشيرش / نيوزيلندا)

ارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش إلى 49 قتيلا على الأقل وفق أخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى رجل.

وقال مفوض الشرطة في البلاد مايك بوش «وجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غداً صباحاً».