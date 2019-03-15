شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الاعتداءين على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كرايست تشيرش / نيوزيلندا)ارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش إلى 49 قتيلا على الأقل وفق أخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى رجل.
وقال مفوض الشرطة في البلاد مايك بوش «وجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غداً صباحاً».
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الاعتداءين على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.