رئيسة الوزراء: الهجوم على المسجدين لن يزعزع قيم نيوزيلندا

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن إن بلادها “ترفض وتدين” بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش اليوم الجمعة.

وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد “للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا…. هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع”.

وقالت رئيسة الوزراء موجهة كلماتها لمنفذي الهجوم: “ربما أنتم اخترتم (نيوزيلندا)، ولكننا نرفضكم وندينكم بشكل تام”.

وأوضحت اردرن: “لن أسمح لهذا أن يؤثر على صورة نيوزيلندا، ولا يجب لأحد منا أن يسمح بذلك… إن هذه الأعمال لا تمثلنا كأمة”.

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