ارتفاع حصيلة المذبحة الإرهابية ضد المصلين بمسجدين فى نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

ارتفعت حصيلة المذبحة الإرهابية على مسجدين فى نيوزيلند شنها مهاجر استرالى إلى 49 قتيلا و 48 مصابا بأعيرة نارية بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايس تشيرش.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وصف الهجوم على المسجدين بأنه عمل إرهابي ، معلنة رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال

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