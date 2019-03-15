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تفاصيل عن السفاح مرتكب مذبحة مسجد نيوزيلندا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت وسائل الإعلام بعض التفاصيل عن المشتبه به المحتمل في مجزرة مسجد النور في منطقة كرايست تشرش في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الخاصة بالقاتل المحتمل مع صور لأسلحته، وقد كُتب عليها أسماء بعض الأشخاص، أفادت وسائل الإعلام أنهم "ارتكبوا هجمات".

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مرتكب المذبحة المحتمل هو أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو الذي فتح النار من بندقيته داخل المسجد مردياً العشرات بين قتيل وجريح، بينهم أطفال، بحسب الصور المتداولة.

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ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا إطلاق أكثر من 50 طلقة نارية أثناء الحادث بمسجد النور.

القاتل المحتمل عرّف نفسه باسم "برينتون تارانت" على "تويتر"، وقد بث فيديو على الهواء أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد، أثناء صلاة الجمعة.

كما نشر القاتل بياناً من 73 صفحة على "تويتر"، قبل ارتكاب المذبحة، يتوعد من خلاله بـ "هجوم إرهابي".

كما تداولت حسابات على "تويتر" صوراً لأسلحة استخدمها مطلق النار على المسجد تُظهر صندوق سيارة مطلق النار وبه أسلحة أوتوماتيكية، فيما ظهر المتهم بمقطع فيديو مصور قبيل دخوله المسجد وتنفيذه المجزرة بحق المصلين.

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