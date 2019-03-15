أربعون قتيلا جراء إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن بأن أربعين شخصا قد لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، مشيرة بالقول: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي". © Getty Images/AFP/L. Fievet Provided by Deutsche Welle

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش اليوم (الجمعة 15 آذار/ مارس 2019).

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مقدم بواسطة: رويترز



إعادة تشغيل الفيديو التالي البيت الأبيض يستبعد صحفيين من حضور عشاء ترامب وكيم لتوجيههم أسئلة The White House barred reporters from Reuters, the Associated Press and Bloomberg from covering a dinner between President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un on Wednesday after two of them asked Trump questions during his initial interactions with Kim. Rough Cut (no reporter narration). Reuters

ترامب يقول إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع زعيم كوريا الشمالية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وذلك خلال القمة التي جمعتهما يوم الأربعاء في فيتنام ، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران "مراسم توقيع اتفاق مشترك" في ختام القمة يوم الخميس . Reuters

ترامب وكيم يتصافحان في مستهل قمتهما الثانية Kim Jong Un and Donald Trump met in Hanoi on Wednesday (February 27) for their second summit, with the U.S. president appearing to bet on his personal relationship with North Korea's young leader for progress on denuclearization talks. Rough cut (no reporter narration). Reuters 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأضافت أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى. وقالت إن الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة. © Reuters/TVNZ رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

وذكرت اردرن أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم على مسجد النور، فيما قضى عشرة آخرون نحبهم في هجوم على مسجد بضاحية لينوود. وأضافت أن أكثر من عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة. وقالت اردرن: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي". وذكرت رئيسة الوزراء أن المشتبه بهم المحتجزين حاليا ليسوا مدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.

م.م/ ح.ز (د ب أ، رويترز)