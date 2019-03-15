رعب الـ17 دقيقة.. كيف وقعت مجزرة "مسجد النور"؟

ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" تفاصيل الدقائق السبعة عشر التي هاجم خلالها المسلح "مسجد النور" في شارع دينيز في مدينة كرايست تشيرتش أثناء صلاة الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن المسلح، ويدعى برنتون تارانت، دخل إلى المسجد يحمل سلاحا رشاشا، وأخذ يطلق النار من البوابة الخارجية حتى دخل المسجد، وذلك من دون أي مقاومة.

وبعد 3 دقائق متواصلة من إطلاق النار على المصلين داخل المسجد، خرج المسلح لإعادة تلقيم رشاشه بالذخيرة التي كانت في سيارته خارج المسجد، قبل أن يعود للمسجد ثانية ويواصل إطلاق النار.

وتمكنت الشرطة النيوزيلندية من التعرف على القاتل، وقالت إنه رجل أبيض يبلغ من العمر 28 عاما، وهو مولود في أستراليا لأبوين بريطانيين، بحسب الصحيفة.

إدانات دولية واسعة لهجمات نيوزلندا

من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي البرلمان البريطاني يصوّت اليوم على تمديد "بريكست" وتوقعاتٌ بتمرير المقترح يصوِّتُ أعضاءُ مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس على تمديدٍ محتمل لموعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والمقرر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك يوم واحدٍ على رفض المشرّعين الخروج من الاتحاد دون اتفاق في أي حال من الأحوال. وفي حال لم يوافق البرلمان على اتفاق بحلول 20 من مارس آذار، سيكون من المستبعد أن يوافق الاتحاد الأوروبي على أي تمديد خلال قمته التي يعقدها في 21 و22 من الشهر الجاري دون مبرر محدد لفعل ذلك، وهذا حسب ما تؤكده الحكومة. وكان مجلس العموم صوّت مساء أمس بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق، وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة (الثلاثاء) على رفض البرلمان للاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي. وبعد تصويت يوم أمس على رفض الخروج من دون اتفاق، فإن الخيارات المطروحة الآن أمام البرلمان هي تأجيل موعد المغادرة المقرر في 29 من مارس آذار والمنصوص عليه في القانون، أو إجراء انتخابات مبكرة، أو محاولة تيريزا ماي تمرير اتفاقها لمرة ثالثة في البرلمان، وهناك خيار أخير يتمثل بإجرلاء استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن حزب العمّال المعارض قد استبق جلسة اليوم بالبرلمان، بمواربة الباب اتجاه موضوع التمديد، وجاء ذلك على لسان المتحدث المعني بالشؤون المالية في الحزب جون مكدونل الذي قال: إن حزبه سيدعم تمديدا محدودا لموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس آذار الجاري بهدف التوصل لحل توافقي يمكن أن يدعمه أعضاء مجلس العموم. وأوضح مكدونل لشبكة سكاي نيوز اليوم بالقول: "سنطرح تعديلا لضمان أن يدرس البرلمان التمديد. ليس من الضروري أن يكون تمديدا طويلا"، واستطرد قائلاً: "سندعم تمديدا محدودا اليوم". كلامُ المسؤول العمّالي، جاء بعد تصريح لرئيس البرلمان جون بيركو الذي قال إن الحكومة ستقترح السعي لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/يونيو إذا أقر البرلمان اتفاقا للخروج بحلول 20 من آذار/مارس. وأوضح بيركو إنه إذا تم إقرار الاتفاق بحلول 20 من مارس آذار "فسوف تسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد استثنائي... لفترة تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2019 من أجل إقرار التشريع اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي". للمزيد في "يورونيوز": ماي: بريطانيا ستدخل منطقة مجهولة إذا رفض البرلمان اتفاق بريكست بريكست ودفة المرحلة في بريطانيا قلق وملل يتملّك البريطانيين والسبب عقدة "بريكست" ولا يُعدُّ التمديد بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هو الخيار الأمثل، فقد قالت الثلاثاء الماضي: إن السعي لتمديد المدى الزمني للتفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل التحكم في هذه العملية تحت سيطرة الاتحاد. وقالت ماي أمام البرلمان بشأن التأجيل المحتمل "لن يغير النقاش أو المسائل التي تحتاج إلى تسوية، بل سيكون مجرد تسليم (لدفة) السيطرة للاتحاد الأوروبي". وأضافت "سيقررون المدى الزمني المتاح، بمعنى أننا قد لا نحصل على ما نطلبه. قد يكون بإمكانهم أيضا فرض شروط بشأن هذا التمديد. هذا ربما يعني التحرك نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بصورة لا تفي بتوقعات الذين صوتوا من أجله أو حتى التحرك نحو إجراء استفتاء ثان". على ضوء التوقعات بأن يصار إلى التصويت لصالح التمديد اليوم، فقد بدأت بعض الدول تصدّر مواقف إيجابية اتجاه هذا الاحتمال، وفي هذا السياق، قال جوليلمو بيكي وزير الدولة بوزارة الخارجية الإيطالية إن بلاده ستقبل تمديد العمل بالمادة 50 فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا طلبت لندن ذلك. وأضاف بيكي، الذي ينتمي لحزب الرابطة الحاكم، على تويتر أن إيطاليا "ستدعم رغبة الشعب البريطاني" إذا صوت برلمان بريطانيا لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي أو إذا قرر الخروج من التكتل دون أي اتفاق. وكما أن التمديد ليس الخيار الأمثل لماي، فإنه كذلك ليس الخيار الأمثل للاتحاد الأوروبي والذي قال أحد زعمائه مطلع الأسبوع: "زادت ماي من حدة المأزق الذي هي فيه ... نريد حقا أن ننتهي من الأمر الآن. لا تقدم يتحقق وبالتالي حتى التمديد لن يشكل على الأرجح انفراجة للأزمة. ليس لدينا قدر كبير من الصبر أو مبادرات طيبة أخرى ممكنة من جانبنا". Euronews (Ar)

رويترز: استسلام العشرات من مقاتلي داعش لقوات سوريا الديمقراطية في باغوز قال شاهد من رويترز إن عشرات الأشخاص بينهم مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية ونساء وأطفال استسلموا إلى قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا. وأجلت القوات المدعومة من الولايات المتحدة مرارا هجومها النهائي للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة جيب الباغوز قبل استئناف الهجوم يوم الأحد. وذكر الشاهد أن بعض من غادروا يوم الخميس كانوا يحملون حقائب ويسيرون على طريق ترابي. اقرأ ايضا على يورونيوز: روسيا تنفذ ضربة جوية في إدلب بالتنسيق مع تركيا والقوات الحكومية تكثف هجماتها نتنياهو يعلق على كشف خلية حزب الله في الجولان ومسؤولون إسرائيليون يشككون هجومان مضادان لمقاتلي الدولة الإسلامية في الباغوز السورية الغوطة الشرقية أمام مشوار طويل للتعافي من أهوال الحرب Euronews (Ar)

وزير الإعلام اليمني: لن نوقع أي اتفاق جديد مع الحوثيين حتى تنفيذ اتفاقية ستوكهولم أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ان حكومة بلاده لن تتفاوض على أي شروط جديدة ولن توقع أي اتفاق جديد مع المتمردين الحوثيين حتى يتم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي ترعاها الأمم المتحدة. وفي مؤتمر صحفي عقده الأرياني في السفارة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء 13 آذار/شباط، قال الوزير إن الحكومة قدمت العديد من التسويات، إلا أن تحول الحوثيين أفشل التوصل إلى اتفاق نهائي حول عملية السلام في اليمن. وأضاف الأرياني أن عشرات القتلى سقطوا في عمليات قصف نفذها الحوثيون في محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية، وطالب المجتمع الدولي إعلان المنطقة "منطقة منكوبة". هذا ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية طلبت الدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لزيادة الضغط على المتمردين الحوثيين، من أجل تنفيذ الاتفاقات القائمة في أسرع وقت ممكن. هذا ودعت الحكومة اليمنية في الآونة الأخيرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالشعب اليمني، ومطالبة الدول التي تقدم الدعم السياسي للحوثيين بوقف تدخلاتها ودعمها. اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في الشهر الماضي على المرحلة الأولى من انسحاب القوات من الحديدة، والتي تعد المدخل الرئيسي لمعظم الواردات التجارية والمساعدات الدولية في اليمن، كما اتفق الجانبان على تبادل الأسرى في اجتماعهما في ستوكهولم في ديسمبر الماضي واتفقا على دفع العملية إلى الأمام في يناير. ومع ذلك، تم تأجيل سحب القوات عدة مرات ولم يتفق الطرفان بعد على عدد الأسرى المقرر تبادلهم. تتابعون الآن على يورونيوز: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون لوقف الدعم العسكري للسعودية في اليمن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت لإنهاء دعم تحالف السعودية في حرب اليمن Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وقبل بدء الهجوم على المسجد، أظهرت مشاهد مصورة، التقطها المهاجم، أسلحة رشاشة وذخيرة في المقعد الأمامي للسيارة بجواره، وهي من نوع سوبارو، بالإضافة إلى علب بنزين.

وسجل المسلح هجومه على المسجد من خلال كاميرا كانت مثبتة في منتصف خوذة كان يعتمرها، وبدأت الصور لحظة وصوله إلى المسجد.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل 40 شخصا على الأقل في الهجوم، بخلاف سقوط عدد كبير من المصابين.

وذكرت الشرطة أن هجوما آخر استهدف مسجدا ثانيا، لكن لم تظهر أي صور لذلك الهجوم على الفور، كما لم يتضح بعد إذا ما كان عدد الضحايا يعود للمسجدين أو لمسجد النور فحسب.