نيوزيلندا تكشف حصيلة القتلى الضخمة لـ"هجوم المسجدين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قام منفذ هجوم إطلاق النار بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك

ونقلت وكالة رويترز عن أرديرن قولها "نعتقد أن 40 شخصا فقدوا أرواحهم وأن أكثر من 20 أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على المسجدين".

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا الهجوم على المسجدين بأنه "عمل إرهابي"، كما أعلنت رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال.

هذا وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن منفذ الهجوم إرهابي متطرف يميني وعنيف، مضيفة أنه مواطن أسترالي.

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مقدم بواسطة: رويترز

إعادة تشغيل الفيديو التالي البيت الأبيض يستبعد صحفيين من حضور عشاء ترامب وكيم لتوجيههم أسئلة The White House barred reporters from Reuters, the Associated Press and Bloomberg from covering a dinner between President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un on Wednesday after two of them asked Trump questions during his initial interactions with Kim. Rough Cut (no reporter narration). Reuters

ترامب يقول إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع زعيم كوريا الشمالية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وذلك خلال القمة التي جمعتهما يوم الأربعاء في فيتنام ، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران "مراسم توقيع اتفاق مشترك" في ختام القمة يوم الخميس . Reuters

ترامب وكيم يتصافحان في مستهل قمتهما الثانية Kim Jong Un and Donald Trump met in Hanoi on Wednesday (February 27) for their second summit, with the U.S. president appearing to bet on his personal relationship with North Korea's young leader for progress on denuclearization talks. Rough cut (no reporter narration). Reuters 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا اعتقال 4 أشخاص، بعد حادث إطلاق النار على المسجدين.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمني قوله إنه "تم احتجاز 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم"، مضيفا أنه "جرى العثور على متفجرات مثبتة في مركبات اعترضتها الشرطة".

وقام منفذ هجوم إطلاق النار بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي جرت "خلال صلاة الجمعة".

ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين. وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.