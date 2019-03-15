عاجل| سي إن إن: 48 مصابا في الهجوم الإرهابي على مسجد بنيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية بأن عدد المصابين في حادث إطلاق النار الإرهابي في مسجد بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وصل لـ48 مصاباً. وأضافت الشبكة أن المصابين يتلقون العلاج حاليًا في مستشفى كرايستشيرش. وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن حصيلة الهجوم على مسجد "النور" ارتفعت لـ40 شهيدا، والذي وصفته بأنه عمل إرهابي معلنة رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عالٍ.

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