ناجي من حادث مسجد النور بنيوزيلندا يروي تفاصيل المذبحة

ترجمة : أحمد أبوعقيل
قال نور حمزة أحد الناجين من مذبحة مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا،انه فور سماع إطلاق النار جرى هربا من الرصاص.
وأوضح نور حمزة ، 54 عاماً ، عندما بدأ إطلاق النار هرب عشرات المصلين إلى الخارج، وأختبأنا جميعا خلف السيارات في جراج مسجد Deans Ave.
وأضاف أن إطلاق النار استمر لمدة 15 دقيقة على الأقل، قبل أن تقتحم الشرطة المسلحة المبنى، ورأى حمزة أن أكواما من الجثث ملقاة على المدخل الأمامي.
جاء حمزة إلى نيوزيلندا قادما من ماليزيا للدراسة في أوائل الثمانينيات، قبل أن يستقرا عام 1998.
وقال حمزة الذي كان ملطخاً بالدماء على ملابسه من محاولة مساعدة الجرحى "هذه كارثة لنيوزيلندا. يوم أسودلا أستطيع أن أتخيل شيئًا كهذا يحدث على الإطلاق".
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