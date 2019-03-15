فيديو وصور.. فريق بنجلاديش للكريكيت ينجو من حادث مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا

ترجمة: أحمد أبو عقيل

نجا فريق بنجلاديش للرجال للعبة الكريكيت من حادث اطلاق النار الذي تعرض له المصلين بمسجد النور بمدينة " كرايست تشيرش" بنيوزيلندا .

وبحث ملعومات رسمية سقط نحو 40 شهيدا و47 مصاب بحروح خطيرة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة New Zealand Cricket David White أنه تم إلغاء التدريبات الخاصة بالفريق.

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وكان الفريق قد وصل لتوه إلى مسجد النور في صلاة الجمعة عندما فتح مسلح النار، مع شريط فيديو يظهر العديد من اللاعبين البنغلاديشيين ووسائل الإعلام يفرون من مكان الحادث.

كان القرار إلغاء التدريب مشتركًا بين New Zealand Cricket و Bangladesh Cricket ، حيث قال White إن NZC شعر بالصدمة والفزع بسبب ما حدث، لان كل الفريقين متأثران بشدة.

وقال محمد عصام ، الصحفي البنغلاديشي في كريسينفو الذي كان في الموقع، إن جميع اللاعبين آمنون لكنهم يريدون العودة إلى بنغلاديش.