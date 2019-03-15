بو عاصي: مقاربة باسيل حول النزوح خاطئة ولا توصلنا إلى مكان

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "ما جرى في بروكسيل بالامس شبيه بما جرى في بروكسيل 1 و2 وكان هناك اجماع واصرار على عودة النازحين"، لافتا إلى ان "القوات اللبنانية قالت في كل المحافل انها تريد عودة النازحين وتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري. لبنان يعاني من ضغط كبير لأنه يستقبل أكبر عدد النازحين يوازي ثلث سكانه ولا يمكن رفض الهبات لأن هناك ضرر كبير للبنى التحتية".

وعبر في حديث تلفزيوني عن خشيته من ان يكون بعض السياسيين يتحدث امام جمهوره بخطاب شعبوي في ما يتعلق بملف النازحين في حين يفعل عكس ما يقول في الممارسة السياسية. ورأى ان "كلام وزير الخارجية جبرام باسيل بالأمس شعبوي".

واعتبر ان "مقاربة باسيل حول النزوح خاطئة ولا توصلنا إلى مكان وليس على لبنان التفاوض من أجل عودة النازحين لأن النظام السوري لا يعتبر النازح مواطن سوري بل ورقة ضغط". وأكد ان "الذهاب إلى سوريا لا يجوز قبل عودة النازحين والبعض يريد العلاقة مع النظام السوري وليس عودة النازحين".