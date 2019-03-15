أشرف ريفي دعا الى مكافحة الإرهاب والعنصرية

قدم الوزير السابق اللواء اشرف ريفي "كل التعازي لأهالي ضحايا المجزرة البشعة في نيوزيلاندا". وقال: "نشيد بإدانة الشعب النيوزلندي للجريمة وندعو الى مكافحة الإرهاب والعنصرية. وهنا يبرز دور المرجعيات الدينية جميعها لقطع الطريق على العنف الذي يمارس باسم الأديان".

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