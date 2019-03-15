وهاب: أوقفوا المسرحية وابدأوا العلاج من فوق واستحوا شوي

أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يُضحكني بعض المسؤولين والوزراء الذين يشحذون سيوفهم على موظفين صغار ومع رفضنا لأية سرقة مهما كانت صغيرة يتناسى هؤلاء أن السرقات الكبيرة يقومون بها هم وليس الصغار لذا أوقفوا المسرحيه وابدأوا العلاج من فوق واستحوا شوي".

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