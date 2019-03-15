حركة الجهاد الإسلامي تؤكد التزامها بتفاهمات وقف النار في غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي التزامها "بتفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملة إسرائيل "مسؤولية التصعيد الخطيرفي قطاع غزة. وقصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم قطاع غزة بكثافة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع مساء الخميس تجاه تل أبيب، وشنّ غارات على عشرات المواقع التابعة لحركة حماس الإسلامية.

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