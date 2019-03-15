وزير داخلية فرنسا أمر بتعزيز التواجد الأمني والرقابة على دور العبادة بالبلاد

أمر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بـ"تعزيز التواجد الأمني والرقابة على دور العبادة في البلاد". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 مصليا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

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