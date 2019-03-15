الخارجية القطرية: نرفض رفضا تاما استهداف دور العبادة وترويع الآمنين

دانت وزارة الخارجية القطرية "الهجوم الإرهابي والوحشي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا"، رافضة رفضا تاما ترويع الآمنين في دور العبادة، مؤكدةً "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.