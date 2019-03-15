الحكومة الأردنية: الاستهداف الغاشم للأبرياء أبشع صور الإرهاب

اعتبرت المتحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن "الاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء يعد من أبشع صور الإرهاب"، مستنكرة "المذبحة التي جرت في نيوزلندا، وراح ضحيتها العشرات"، مؤكدةً "موقف الاردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب".

ولفتت "أن هذه الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً"، معربةً عن تعازي الحكومة الأردنية لضحايا المذبحة الإرهابية وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 مصليا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء أدائهم صلاة الجمعة.