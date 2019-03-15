إرتفاع حصيلة ضحايا الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا الى 49 قتيلا

أعلن مفوض الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش "إرتفاع حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش إلى 49 قتيلا على الأقل، مشيرا الى أنه تم توجيه "تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غداً صباحاً".

وكان مفوض شرطة نيوزيلندا أعلن عن سقوط أن قتلى بإطلاق رصاص في كرايست تشيرش وقعا في موقعين بمسجدين مختلفين في المدينة، مشيرا الى أنه تم اعتقال شخص واحد بعد الحادث.

من جهتها، كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايست تشيرش، معتبرة أن ما حصل هو هجوم إرهابي، لافتة إلى أن "الهجوم تم الإعداد له مسبقا".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا مواطن أسترالي.