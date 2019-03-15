محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب ا):
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي "يتضامن" مع نيوزيلندا، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مسجدين وأودى بحياة49 شخصا بمدينة كرايستشيرش.
وأضاف توسك في تغريده له على صفحته بموقع تويتر "جاءتنا أخبار مروعة من نيوزيلندا، وهذا الهجوم الوحشي بمدينة كرايستشيرش لن يقلل على الإطلاق من مشاعر التسامح ودماثة الخلق التي تشتهر بها نيوزيلندا، وإننا في أوروبا ندعو بالرحمة لضحايا هذا الحادث ونقدم عزاءنا لأسرهم".
وقال توسك إن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن "يمكنها الاعتماد على تضامننا".
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد توسك يعرب عن "تضامنه" مع نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.