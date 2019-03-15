قطر تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب ا):
أدانت دولة قطر ،اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي والوحشي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.
وجددت قطر موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفضها التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
أعلنت الشرطة النيوزيلندية في وقت سابق اليوم الجمعة، عن سقوط 49 قتيلا على الاقل في هجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.
كما أغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة وشددت التدابير الأمنية على المدارس.
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