بالصور.. كامل الوزير يتفقد محطة المنصورة ويزور مسقط رأسه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، إلى محطة قطارات المنصورة الرئيسية، خلال رحلة استغرقت ساعتين مستقلا القطار رقم "965 إكسبرس" المتوجه من محطة مصر إلى مدينة المنصورة.

وخلال رحلة الوزير دار حوار بين الوزير ومستقلي القطار مستمعًا لشكواهم والتي تمثلت قي تأخر المواعيد، باستثناء اليوم، وتدني خدمات الدرجة المميزة والثالثة.

وأكد وزير النقل في حواره مع المواطنين، أنه سيواصل جولاته بكافة المحطات على مستوى المحافظات لمتابعة انتظام المواعيد، وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة.

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وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا بمستوى عناصر منظومة السكك الحديدية والدفع بعربات متطورة.

وتفقد الوزير فور وصوله لمحطة المنصورة شباك التذاكر والإجراءات الأمنية التي تفرضها شرطة النقل والمواصلات داخل المحطة، ثم توجه إلى مبنى المراقبة والحركة.

ووجه وزير النقل بالاهتمام بالنظافة داخل المحطة وخاصة نفق المشاة، ووضع علامات استرشادية للمواطنين داخل المحطة.

وفور انتهاء تفقده للمحطة، توجه "الوزير" إلى مسقط رأسه في الدقهلية بقرية كفر الوزير التابعة لمركز المنصورة، وسط استقبال حاشد من أهالي القرية لتهنئته بمنصبه الجديد.