مجلس مسلمي بريطانيا يطالب بحماية المساجد من جرائم الكراهية

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

أدان مجلس مسلمي بريطانيا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا ووصفه بالمرعب والجبان والإرهابي المعادي للإسلام.

وطالب هارون خان أمين عام المجلس السلطات البريطانية مضاعفة جهودها في حفظ أمن المساجد، وتساءل في البيان عن إجراءات الحكومة البريطانية التي يمكن أن تتخذها لمكافحة زيادة محتملة في هجمات اليمين المتطرف مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

ودعا هارون الحكومة البريطانية إلى إعادة فتح برنامج دعم مالي حكومي كان مخصصا لتشديد معايير الأمن لدور عبادة يحتمل أن تتعرض لهجمات كراهية، وشدد على أن المسلمين وأقليات أخرى لديهم قلق من هجمات كراهية يشنها أفراد من اليمن المتطرف.