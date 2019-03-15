​يوفر 6 آلاف فرصة عمل.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفي لشباب الفيوم غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع لتحيا مصر"، وذلك بنادي قارون الرياضي، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ووليد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالفيوم.

وقال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إن المديرية وفرت 6750 فرصة عمل في الملتقى من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه، وذلك من خلال 42 شركة.

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وأشار إلى أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة، أنه من المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يوجهونها، ودراسة سبل حلها، ومناقشة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

وأكد سعد الدين، من المقرر أن يتفقد وزير القوي العاملة إحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية، والتعرف من الإدارة على معدلات الإنتاج، ومدى التقدم الذي أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل على حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلى مستوى متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور.