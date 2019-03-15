​مفتى الجمهورية يدين هجوم مسجدي نيوزيلندا ويدعو لفتح تحقيقات موسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مسجدين في مدينة " كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 49 شخصًا وإصابة العشرات.

وأكد مفتى الجمهورية فى بيان الجمعة، أن "هذا الهجوم الإرهابي يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية التي تحرّم الاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم فما بالنا بالاعتداء على بيوت الله تعالى التي يذكر فيها اسمه".

ودعا المفتى، إلى ضرورة فتح تحقيقات موسعة حول هذا الهجوم الإرهابي الخسيس للوقوف على حقيقة تداعيات وأسباب الحادث، والجماعات الإرهابية التي تدعم مثل هذه الهجمات الإرهابية وتسعى لاستهداف بيوت الله تعالى ونشر الفتن فى المجتمعات الغربية.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، ودعا المولى – عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم فى الشهداء والصالحين، وأن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.